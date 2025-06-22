Devrim Muhafızları’ndan bugünkü füze saldırısıyla ilgili açıklama

Devrim Muhafızları Odurusu, "Gerçek Vaat 3" Operasyonu kapsamında bugün işgal altındaki topraklara düzenlediği füze saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gerçek Vaat 3 operasyonunun 20. dalgası, 40 adet katı ve sıvı yakıtlı füzenin fırlatılmasıyla başladı.

Bu operasyonda ilk kez, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin üçüncü nesil füzelerinden olan çoklu savaş başlıklı ‘Hayber’ balistik füzesi, yeni ve şaşırtıcı taktiklerle daha hassas, yıkıcı ve etkili vuruşlar gerçekleştirmek amacıyla kullanıldı.

Bu dalgada, Ben Gurion Havalimanı, Siyonist rejimin biyolojik araştırma merkezi ve alternatif komuta ve kontrol merkezleri, savaş başlığı iniş anında manevra yapabilen, çarpışma anına kadar yönlendirilebilen, farklı türde yüksek patlayıcı ve yıkıcı başlıklara sahip güdümlü füzelerle hedef alındı.

Bir kez daha sirenler, nokta atışı isabetlerin ardından çalmaya başladı ve düşmanı dengesizliğe sürükledi. Şunu açıkça ilan ediyoruz: İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin ana operasyonel kapasitesinin önemli bir bölümü hâlâ devreye alınmamıştır.”