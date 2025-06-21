Devrim Muhafızları Sözcüsü: 19. dalga, İsrail’in savunma sisteminin dengesini bozacak

İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, "Gerçek Vaat 3" operasyonunun 19. dalgasının başladığını duyurdu.

Naini, "Gerçek Vaat 3" operasyonunun 18. dalgasında Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen füze saldırılarının, İsrail’in Hayfa ve Tel Aviv kentlerinde yer alan 14 stratejik askeri hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.

General Naini, söz konusu operasyonun İran Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen son dönemlerdeki en etkili füze ve İHA operasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Bu saldırıda kullanılan füze tipleri, hedef seçimleri ve yönlendirme sistemlerinde yeni taktik ve teknolojilerin uygulandığını vurgulayan Naini, operasyonun en dikkat çeken hedeflerinden biri, Hayfa’nın merkezindeki "Yelken Kulesi" (Sail Tower) olduğunu söyledi.

General Naini ayrıca, bu gece 19. dalga operasyon kapsamında çok sayıda saldırı ve intihar tipi İHA'nın kuzeyden güneye işgal altındaki toprakların genelindeki stratejik hedeflere doğru hareket ettiğini açıkladı.

General "Siyonist rejimin şaşkın hava savunmasına uyarımdır: Bu operasyon sürekli, yıkıcı ve denge bozucudur inşallah" diye kaydetti.