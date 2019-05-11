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11 Mayıs 2019 - 13:08

Putin buz hokeyi oynarken yere düştü!

Putin buz hokeyi oynarken yere düştü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de "Gece Hokeyi Ligi" (NHL) oyuncuları ile hokey maçına çıktı.

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News Code 1878541
Ruya FEREYDUNI

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