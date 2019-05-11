https://tr.mehrnews.com/news/1878541/ 11 Mayıs 2019 - 13:08 News Code 1878541 Video Video 11 Mayıs 2019 - 13:08 Putin buz hokeyi oynarken yere düştü! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de "Gece Hokeyi Ligi" (NHL) oyuncuları ile hokey maçına çıktı. indir 3 MB News Code 1878541 Ruya FEREYDUNI Ekler Vladimir Putin Rusya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hokey İlgili haberler Putin ile Lukaşenko, Soçi'de karşı karşıya Kremlin: Putin ile Erdoğan, İdlib’i görüştü Putin'den Trump'a mesaj Putin’in geçmişteki kimliği ortaya çıktı Putin'den yılbaşı öncesi Kızıl Meydan'da hokey maçı
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