Kremlin: Putin ile Erdoğan, İdlib’i görüştü

Kremlin’in açıklamasında, “Suriye’deki krizin anahtar önemine sahip yönleriyle ilgili ayrıntılı görüş alış verişine devam edildi. Görüşmede, radikal silahlı oluşumların ateşkes ihlallerini sıklaştırdığı İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki duruma odaklanıldı” ifadelerine yer verildi.



Sputnik'e göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iki lider arasındaki görüşmede, Erdoğan'ın Putin'e "İdlib'deki ateşkes ihlalleri endişe verici boyutlara ulaştı" dediğini aktardı.