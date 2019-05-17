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17 Mayıs 2019 - 17:39

İran'daki kum fırtınasından görüntüler

İran'daki kum fırtınasından görüntüler

İran'ın merkezinde yer alan Yezd eyaletinde yoğun kum fırtınası meydana geldi.

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News Code 1878678
Muhammed BURHAN

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