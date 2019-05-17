https://tr.mehrnews.com/news/1878678/ 17 Mayıs 2019 - 17:39 News Code 1878678 Video Video 17 Mayıs 2019 - 17:39 İran'daki kum fırtınasından görüntüler İran'ın merkezinde yer alan Yezd eyaletinde yoğun kum fırtınası meydana geldi. indir 18 MB News Code 1878678 Muhammed BURHAN Ekler Video kum fırtınası Yezd kenti İran İlgili haberler Irak'ta kum fırtınası: 5 ölü! İranlı kadın sporcudan Dünya Tekvando Şampiyonası’nda büyük başarı Bengal Körfezi'nde şiddetli kasırga Galatasaray "duble" peşinde Hindistan'da fırtına: 47 ölü Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı! İran'ın Gülistan eyaletini su bastı Türkiye'de Süper Lig'e çıkan 2 takım belli oldu
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