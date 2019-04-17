Hindistan'da fırtına: 47 ölü

Hindistan'ın orta ve batı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış, fırtına ve yıldırım isabet etmesi nedeniyle 47 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hint yetkililer, Rajasthan eyaletinde etkili olan fırtına ve yıldırım isabet etmesi sonucu en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Madhya Pradeş eyaleti Başbakanı Kamal Nath, eyalette şiddetli yağış ve fırtınada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

The Press Trust of India haber ajansına göre, Gujarat ve Maharaştra eyaletlerinde meydana gelen fırtınada da 13 kişi öldü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, fırtınada hayatını kaybedenlerle ilgili büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Modi, durumun yakından takip edildiğini vurguladı.