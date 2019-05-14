Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı!

Posta'ya göre, Kaleye Begovic, orta alana Diame ve Vilhane düşünülürken, çok yönlü bir oyuncu olan Kabore için de görüşmeler tam gaz devam ediyor.

Tonny Vilhena

Hollanda Ligi’nde Feyenoord’da forma giyen Tonny Vilhena, hem merkez orta saha hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Sarı- Lacivertliler, Vilhane için yaptığı görüşmelerde karşı taraftan 6 milyon Euro’luk bir bonservisle karşılaştı. Bu rakamı 5 milyon Euro’lara indirmeye çalışan Kanarya, 24 yaşındaki oyuncuya ise senelik 2 milyon Euro üzerinden 4 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Hollandalı oyuncu bu sezon 38 maçta 7 gol attı ve 6 da asist yaptı.

Asmir Begovic

Kalede de arayış içinde olan Fenerbahçe, Volkan Demirel’in ilerlemiş yaşı, Berke Özer’in henüz genç olması ve Harun’un da zaman zaman beklenmedik hatalar yapması sebebiyle iyi bir file bekçisini kadrosuna katmak istiyor. İşte bu doğrultada Kanarya’nın gündemine gelen ismin daha önce Chelsea’de de forma giyen ve şu an İngiltere Premier Ligi’nde Bournemouth’ta oynayan Asmir Begovic olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 2021’de bitiyor ve bonservisi yaklaşık 7 milyon Euro civarında.

Mohamed Diame

Sportif Direktör Damien Comolli’nin bizzat ilgilendiği isim olan ve Newcastle United’la sözleşmesi sona eren Mohamed Diame ile masaya oturulmuş ve yapılan ilk görüşmelerin oldukça olumlu geçtiği ifade edilmişti. Diame’ye en iyi teklifi Sarı- Lacivertliler’in yaptığı öğrenilirken, bunun üzerine diğer takımların da harekete geçtiği öne sürüldü. Alınan bilgiye göre Premier Lig ekipleri Crystal Palace ve West Ham United da 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun peşini bırakmamak konusunda kararlı.

Charles Kabore

Rusya’da Krasnodar’da oynayan Charles Kabore, bir süredir Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan oyuncular arasında yer alıyor. Çok yönlü bir oyuncu olan Kabore, önlibero oynamasının yanı sıra sağ bek ve stoper bölgelerinde de forma giyebiliyor. 31 yaşında olan Burkina Fasolu futbolcunun bonservisi elinde ve oyuncunun menaceriyle direkt temasa geçen Sarı- Lacivertliler’in, ortak bir noktada buluşmak adına görüşmeleri tüm hızıyla sürdürdüğü bildirildi.