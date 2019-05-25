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25 Mayıs 2019 - 15:13

Afganistan'da ABD'ye ait helikopter düştü

Afganistan'da ABD'ye ait helikopter düştü

ABD ordusuna ait bir helikopter Afganistan'ın Helmend asker üssüne iniş sırasında kaza yaparak düştü.

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News Code 1878864
Ruya FEREYDUNI

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