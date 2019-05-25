https://tr.mehrnews.com/news/1878864/ 25 Mayıs 2019 - 15:13 News Code 1878864 Video Video 25 Mayıs 2019 - 15:13 Afganistan'da ABD'ye ait helikopter düştü ABD ordusuna ait bir helikopter Afganistan'ın Helmend asker üssüne iniş sırasında kaza yaparak düştü. indir 3 MB News Code 1878864 Ruya FEREYDUNI Ekler ABD 1 helikopter kazası Afganistan Video İlgili haberler Meksiko metrosunda panik! Myanmar'da uçak kazası BAE'de sabotaja maruz kalan gemiden ilk görüntüler Moskova'da uçak yangını! ABD'de yolcu uçağı pistten çıktı
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