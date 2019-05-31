Kabil'de NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, Kabil'in Yeka Tut bölgesinde seyir halindeki NATO askeri konvoyuna, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Rahimi, 3 sivilin de yaralandığını söyledi.

Rahimi, saldırıda NATO askerlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 10 NATO askerinin öldüğünü iddia etti.

AA