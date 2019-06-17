https://tr.mehrnews.com/news/1879309/ 17 Haziran 2019 - 12:44 News Code 1879309 Video Video 17 Haziran 2019 - 12:44 "Choghakhor" göleti türistlerin ilgisini çekiyor İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde yer alan "Choghakhor" göleti turistlerin ilgisini çekiyor. indir 28 MB News Code 1879309 Azar MAHDAVAN Ekler Turizm Turist İran Kültür İlgili haberler İran yapımı belgesel İspanya'da gösterilecek İran'ın "Salyangoz"u Rusya yolunda İsfahan; İran'ın kalbinde bir kültür kenti İran'ın Kaşan kentinde gezilecek en güzel yerler
yorumunuz