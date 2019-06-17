  1. Video
17 Haziran 2019 - 12:44

"Choghakhor" göleti türistlerin ilgisini çekiyor

"Choghakhor" göleti türistlerin ilgisini çekiyor

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde yer alan "Choghakhor" göleti turistlerin ilgisini çekiyor.

indir 28 MB

News Code 1879309
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 3 =