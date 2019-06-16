İran yapımı belgesel İspanya'da gösterilecek

Bu sene 1'inci kez düzenlenecek "#LabMeCrazy! Film Festivali"nde yarışmaya başvuran 1953 film arasından jüri tarafından yapılan elemede finale kalan filmler belli oldu.

İranlı sinemacı Alireza Dehghan’ın yazıp yönettiği “Owsia” adlı belgesel de Jüri tarafından yarışmaya başvuran eserler arasından belirlenen finalist filmlerin arasında yer alıyor.

Söz konusu festival,17-20 Eylül 2019 tarihleri arasında İspanya’nın Navarra kentinde düzenlenecek.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren İran'ın Yezd Eyaleti'ndeki yeraltı su taşıma ve depolama sistemi olan Zaraç Kanatı'nın karşılaştığı sorunları anlatıyor.