İran'ın "Salyangoz"u Rusya yolunda

İranlı sinemacı Muhammed Towrivarian’ın yönetmeliği ile yapılan “salyangoz” adlı kısa film, bu sene 2’ncisi Rusya’da düzenlenecek olan Uluslararası UNKNOWN Film Festivali’ne katılma hakkı kazandı.

Geçenlerde ABD’de düzenlenen Uluslararası Milestone Worldwide Film Festivali’nde en iyi film olarak seçilen “Salyangoz” eseri aynı zamanda İsviçre’nin Cenevre kentindeki 14.Uluslararası Oryantal Film Festivali'nde “Jüri Özel Ödülü”ne layık görülmüştü.

“Salyangoz”un özeti şöyledir: Üç genç yasa dışı yollarla insan kaçakçıları tarafından Türkiye’ye gitmek istiyor. Yalnız onları sınırdan çıkarmak isteyen insan kaçakçısının dini inançları sorunlara yol açıyor...

2. Uluslararası UNKNOWN Film Festivali’ne dünyadan 60 kısa film katılacaktır.