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22 Haziran 2019 - 12:26

Gürcistan'daki protestodan görüntüler

Gürcistan'daki protestodan görüntüler

Gürcistan'da Rus heyetin ziyareti nedeniyle binlerce protestocu, parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalıştı.

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News Code 1879432
Muhammed BURHAN

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