https://tr.mehrnews.com/news/1879432/ 22 Haziran 2019 - 12:26 News Code 1879432 Video Video 22 Haziran 2019 - 12:26 Gürcistan'daki protestodan görüntüler Gürcistan'da Rus heyetin ziyareti nedeniyle binlerce protestocu, parlamentoyu kuşatarak içeri girmeye çalıştı. indir 16 MB News Code 1879432 Muhammed BURHAN Ekler Gürcistan Video Protesto 2 tiflis İlgili haberler İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü Peskov, Putin'in Gürcistan yasağının kalkmasının koşulunu açıkladı Gürcistan Cumhurbaşkanı Azerbaycan'ı ziyaret edecek İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Gürcistan Büyükelçisi’ne protesto Gürcistan AB’ye katılmayı amaçlıyor
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