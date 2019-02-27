İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Resmi ziyaret için Bakü’ye gelen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Aliyev, bu ziyaretin Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişiminde çok önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bu yönde ortak çabalarımızın mükemmel sonuçlar vereceğine inanıyorum.” dedi.

Tüm alanlarda ikili işbirliğinin iyi düzeyde devam ettiğini belirten Aliyev, “Bu ilişkiler gün geçtikçe daha da derinleşiyor. Politika, ekonomi, kültür, ulaştırma ve enerjide çok iyi sonuçlara ulaştık.” ifadesini kullandı.

"Teleqraf.com" sitesine göre, Zurabişvili de bu görüşmede ilk ziyaretini Azerbaycan’a yaptığından dolayı mutluluklarını dile getirerek, “İlişkilerimizin alternatifi yok ve geleceğe hitap eden yakın ilişkilere sahibiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı, iki günlük Bakü ziyareti kapsamında Azeri üst düzey yetkililerle bir araya gelecek. Bu görüşmelerde karşılıklı ilişkiler ve güncel konuların masaya yatırılması bekleniyor.