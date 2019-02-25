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25 Şubat 2019 - 14:15

Gürcistan Cumhurbaşkanı Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Gürcistan Cumhurbaşkanı Azerbaycan'ı ziyaret edecek

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili 27 Şubat tarihinde Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunacak.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin 27 Şubat tarihinde Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Azeri dilinde yayınlanan Teleqraf.com sitesine göre, iki günlük ziyaret sırasında Zaurabishvili, ülkenin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek. Bu görüşmelerde karşılıklı ilişkilerin güncel sorunları masaya yatırılacak.

Gürcistan'da geçtiğimiz Kasım 2018'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili, yüzde 59,54 oy olarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak seçilmişti.

News Code 1876891
Muhammed BURHAN

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