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14 Ağustos 2019 - 19:20

Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası

Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası

Ürdün, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısıyla ilgili İsrail'e nota gönderdi.

AA'nın haberine göre, Ürdün, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısıyla ilgili İsrail'e nota gönderdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Erdan'ın Yahudilerin de ibadet etmeleri için Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesi çağrısını ve buna benzer açıklamaları reddettiğini bildirdi.

Kudat, Mescid-i Aksa'daki mevcut tarihi ve yasal durumu değiştirme girişiminin tehlikeli sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Uluslararası hukuk ve uluslararası insan hakları kanunlarına göre İsrail'in işgalci bir güç olduğuna dikkati çeken Kudat, İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve statükoya tam olarak saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

News Code 1880543

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