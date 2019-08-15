  1. Video
15 Ağustos 2019 - 13:20

Meksika'daki Colima Yanardağı böyle patladı!

Meksika'daki Colima Yanardağı böyle patladı!

Meksika'nın güneybatısındaki Colima eyaletinde yer alan ‘Ateş Volkanı’ olarak da bilinen Colima Yanardağı patladı.

indir 18 MB

           

News Code 1880553
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 2 =