https://tr.mehrnews.com/news/1880553/ 15 Ağustos 2019 - 13:20 News Code 1880553 Video Video 15 Ağustos 2019 - 13:20 Meksika'daki Colima Yanardağı böyle patladı! Meksika'nın güneybatısındaki Colima eyaletinde yer alan ‘Ateş Volkanı’ olarak da bilinen Colima Yanardağı patladı. indir 18 MB News Code 1880553 Ruya FEREYDUNI Ekler Video Meksika patlama İlgili haberler İtalya'daki yanardağı yeniden faaliyete geçti Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem Tanzanya'da petrol tankeri patladı: 57 ölü Bangkok'ta patlama böyle görüntülendi
yorumunuz