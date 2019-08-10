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10 Ağustos 2019 - 14:07

Tanzanya'da petrol tankeri patladı: 57 ölü

Tanzanya'da petrol tankeri patladı: 57 ölü

Tanzanya'nın Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

Tanzanya yerel medyasında yer alan haberlere göre, Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi öldü, 65 kişi de yaralandı.

Patlama, Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'ın yaklaşık 200 km batısındaki Morogoro kentinde meydana geldi.

Tanzanya hükümet sözcüsü Hassan Abbasi ise sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Morogoro kentinde petrol tankerinin karıştığı ve birçok insanın yanmasına yol açan kaza haberlerinden üzüntü durduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT

News Code 1880470
Ruya FEREYDUNI

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