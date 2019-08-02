https://tr.mehrnews.com/news/1880299/ 2 Ağustos 2019 - 13:36 News Code 1880299 Video Video 2 Ağustos 2019 - 13:36 Bangkok'ta patlama böyle görüntülendi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sabah saatlerinde meydana gelen 6 patlamada en az 4 kişi yaralandı. indir 9 MB News Code 1880299 Azar MAHDAVAN Ekler Video terörizm Tayland Bankok İlgili haberler Tayland'ın Tahran Büyükelçisi Mehr'i ziyaret etti ABD'den 'güvenli bölge' açıklaması Zarif: ABD'nin müşterisi nükleer silaha da sahip olabilir Türkiye Afganistan'daki seçim bürosuna saldırıyı kınadı 32 bin DAEŞ’li aile Irak yolcusu Irak'ta petrol kuyularına saldırdı önlendi
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