  1. Video
2 Ağustos 2019 - 13:36

Bangkok'ta patlama böyle görüntülendi

Bangkok'ta patlama böyle görüntülendi

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sabah saatlerinde meydana gelen 6 patlamada en az 4 kişi yaralandı.

indir 9 MB

News Code 1880299
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 1 =