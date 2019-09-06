https://tr.mehrnews.com/news/1881018/ 6 Eylül 2019 - 11:58 News Code 1881018 Video Video 6 Eylül 2019 - 11:58 Ankara'da Kerbela matemi töreni Ankara'da Ehlibeyt aşıklarının katılımıyla Hz. İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni düzenlendi. indir 18 MB News Code 1881018 Muhammed BURHAN Ekler Türkiye İmam Hüseyin(a.s) Matem merasimi Kerbela matemi İlgili haberler Şiraz'da Hz. İmam Hüseyin (a.s) için matem merasimi Muharrem ayında Ehlibeyt aşıkları böyle ağırlanıyor İran'da Hz. İmam Hüseyin (a.s) için geleneksel matem töreni Irak Türkmenleri Aşura matem merasimine hazırlanıyor
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