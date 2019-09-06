  1. Video
6 Eylül 2019 - 11:58

Ankara'da Kerbela matemi töreni

Ankara'da Kerbela matemi töreni

Ankara'da Ehlibeyt aşıklarının katılımıyla Hz. İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni düzenlendi.

indir 18 MB

News Code 1881018
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 4 =