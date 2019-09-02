Irak Türkmenleri Aşura matem merasimine hazırlanıyor

Muharrem ayının gelmesi ile birlikte kerkük'e bağlı türkmen bölgelerinde siyah bayraklar göndere çekildi. Kerkük'e Bağlı Tazehurmatu kasabasının Türkmen Beşir köyünde din adamları, şahsiyetler ve vatandaşların hazır bulunmasıyla siyah bayraklar göndere çekildi. Merasimde aynı zamanda bazı din adamlaru tarafında konuşmalarda yapıldı.

Konuşmalarda peygamber efendimiz Muhammet (sav) ve ehli beytin yolunda ilerlemenin önemine değinildi.



Türkmeneli Televizyonu konuşan Şii Vakfı Kerkük Başkanı Şeyh Habib Semin düzenlenen merasim hakkında konuştu.



Bir diğer yandan ise Kerkük'e bağlı Tavuk ilçesinde de siyah bayrak göndere çekildi. Merasime çok sayıda din adamı, şahsiyetler, subaylar ve Türkmen vatandaşlar katıldı. Merasimde,konuşma yapanlar Türkmenlerin hayatlarının ayrılmaz bir parçası olan dini günler ile gurur duyduklarını dile getirdiler.



Türkmeneli mikrafonuna konuşan Federal Polis 5. Tümen Komutanı Albay Muhammet Sadi ve Tavuk İlçe Meclis Başkanı Celil İbrahim düzenlenen merasimlere katıldıklarını ve gurur duyduklarını dile getirdiler.



Öte yandan vatandaşlar ve din adamları ise her yıl olduğu gibi bu yılda siyah bayrağı göndere çektiklerini söylediler.