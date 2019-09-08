İstanbul ve Ankara için kayyım söz konusu değil

CNN Türk’te canlı yayına katılan Soylu, son günlerde CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) kayyım atanıp atanmayacağına dair yapılan tartışmalara değindi.

“Diyarbakır, Van ve Mardin’i kurtarabilmek için bu yaygarayı koparıyorlar” diyen bakan, kayyım atanmasının terörle ilgili bir konu olduğunu ifade etti.

Bakan, “Bir terör iltisakı olması gerekir. İstanbul ve Ankara için böyle bir şeyin söz konusu olması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Soylu şöyle devam etti: “Eğer siz kendi işinizin dışında -açık söylüyorum- terörden alınmış belediyelere destek olabilmek ve diğer taraftan kendi işinizin dışında başka meselelere giderseniz, elbette ki bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek durumundayız.”