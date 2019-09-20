https://tr.mehrnews.com/news/1881299/ 20 Eylül 2019 - 18:43 News Code 1881299 Video Video 20 Eylül 2019 - 18:43 Çin'den ağır silah tatbikatı Çin'in Halk Kurtuluş Ordusu tarafından Gobi Çölü'nde ağır silah tatbikatı yapıldı. indir 9 MB News Code 1881299 Azar MAHDAVAN Ekler Video Çin askeri güç Askeri Tatbikat1 İlgili haberler İran "Çin Seddi"ni yıktı! ABD ve Çin arasında Afganistan anlaşmazlığı İran ve Çin arasında nükleer işbirliği devam edecek İran-Çin ilişkileri stratejik ilişkilere yönelmektedir
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