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20 Eylül 2019 - 18:43

Çin'den ağır silah tatbikatı

Çin'den ağır silah tatbikatı

Çin'in Halk Kurtuluş Ordusu tarafından Gobi Çölü'nde ağır silah tatbikatı yapıldı.

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News Code 1881299
Azar MAHDAVAN

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