İran-Çin ilişkileri stratejik ilişkilere yönelmektedir

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin’e giden İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Bugün sabah saatlerinde , Çin Savunma Üniversitesi Başkanı ile bir araya gelerek, son yıllarda İran-Çin ilişkilerinin stratejik ilişkilere yöneldiğini ve günden güne ilerlemekte olduğunu söyledi.

Tümgeneral Bakıri görüşmede iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin de özellikler eğitim ve bilimsel alanlarda iyi ilişkilerle sahip olduklarını belirtti.

Dünyanın gelişmekte olduğunu belirten Tümgeneral Bakıri, ülkelerin farklı sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bu sorunların incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Çin Milli Savunma Üniversitesi Başkanı Woo Ciming de iki ülkenin iyi ve sağlıklı ilişkilerinin bölgede istikrar ve barışın sağlanmasına katkısı olduğunu belirterek, iyi ilişkilerin iki ülkenin ortak çıkarlarının yararına olduğunu açıkladı.

Woo Ciming, Çin Milli Savunma Üniversitesi’nin İran üniversiteleri ile ilişkilerini geliştirmek istediğini duyurdu.