İran ve Çin arasında nükleer işbirliği devam edecek

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) 63'üncü Genel Konferansında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi’ye eşlik eden İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, konferans sırasında Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) Başkanı ve bu ülkenin Atom Enerjileri İdaresi (CAEA) Başkan Yardımcısı ile bir araya gelerek karşılıklı ilişkileri değerlendirdi.

Bu görüşmede, İran'daki Handab ağır su reaktörü dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ortak projeler ile nükleer işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Ali Ekber Salihi, dün Viyana'da Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev ile bir araya gelmişti.