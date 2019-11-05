Facebook logosunu değiştirdi

Sputnik'e göre; sosyal medya devi Facebook, yaklaşık 15 yıldır kullandığı logosunu değiştirdiğini duyurdu.

Facebook, kurulduğundan beri kullandığı logusunda değişikliğe gitmeye karar verdiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni logo Facebook ve bünyesi altındaki Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp gibi platformlarda kullanılmaya başlanacak.

Facebook tarafından yapılan açıklamada "Gelecek haftadan itibaren yeni logomuzu kullanmaya başlayacağız. Yeni logomuzda daha sade bir tipografi kullandık" ifadelerine yer verildi.

Platformlara göre renk değiştireceği belirtilen logo, Facebbok'ta mavi, Instagram'da turuncu, WhatsApp'ta ise yeşil olacak.