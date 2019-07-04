Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta dünya çapında sorun yaşandı

Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi olan Facebook, sorunun farkında olduklarını açıkladı ve "Her şeyin en kısa sürede normale dönmesi için çalışıyoruz" dedi.

Bu açıklamadan yaklaşık 8 saat sonra Facebook yine Twitter üzerinden bir açıklama daha yaparak sorunun çözüldüğünü belirtti. Açıklamada "Bugün erken satlerde bazı bireysel kullanıcılar ve şirketler uygulamalarımız ve platformlarımıza fotoğraf, video ve diğer dosyaları yüklerken ve gönderirken sorunlar yaşadı. Bu sorun şu an itibariyle çözüldü ve platformlarımız herkes için %100 çalışır halde. Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dendi. Ancak sorunun nereden kaynaklandığı belirtilmedi.

Twitter'dada bazı kullanıcılar ise mesaj gönderimi ve bildirimlerle ilgili sorunlar yaşadı ancak bu uzun sürmedi. Konuyla ilgili bir tweet atan şirket "Sorunu çözmek için çalışıyoruz ve en kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada sorunun küresel olduğunu ve Türkiye'deki kullanıcıların da etkilendiğini söyledi.

Facebook ve Instagram Mart ayında çözülmesi en uzun süren teknik sorunlarını yaşamış, sosyal medya platformları 14 saat boyunca düzgün bir şekilde çalışmamıştı. WhatsApp da Nisan ayında Facebook ve Instagram ile birlikte çeşitli sorunlar yaşamıştı. Facebook'un 2,3 milyar, Instagram'ın 1 milyar kullanıcısı bulunuyor.

İstatistik sitesi Statista'ya göre Nisan ayı itibarıyla Whatsapp'ın aylık aktif kullanıcısı sayısı 1,6, Facebook Messenger'ın ise 1,3 milyar.

Twitter ise 2018'in son çeyreğinde aylık aktif kullanıcı sayısının 321 milyon olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: BBC Türkçe