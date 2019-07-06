Facebook kurucusunun İsrail'deki öfkeyi boykot etme çabaları

Son günlerde işgal altındaki bölgelerde protesto gösterisi düzenleyen Etiyopyalılar İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya büyük bir panik yaşatmıştır.

Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi nedeniyle geçtiğimiz Salı günü İsrail’in çeşitli bölgelerinde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi.

Tel Aviv, Hayfa, Aşdod ve Aşkelon'daki protesto gösterilerinde katılımcılar polis şiddetine karşı slogan attılar.

Ana caddelerin kapanması ve yoğun trafiğe yol açan gösterilere İsrail güçleri sert bir şekilde müsahale etti. İsrail güçlerinin müdahalesinde 10 kişiyi yaralanırken 16 kişi de tutuklandı.

Etiyopya asıllı Yahudiler veya “Flaşa”lar en az 135 binlik nüfusa sahip olan büyük bir azınlıktır. Siyonistlerin boş vaatlerine inanıp işgal altındaki bölgelere göç eden bu insanlar ırkçı muameleye en çok maruz kalan topluluktur.

Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

İsrail basınına göre, 1997'den bu yana polisle yaşanan arbedelerde 11 Etiyopyalı yaşamını yitirdi.

İsrail’deki ırkçılık karşıtı gösterilerle ilgili en önemli konu, Siyonist istihbarat servislerinin siber alandaki sosyal ağların sahipleri ile doğrudan koordinasyon içinde olmasıdır.

Etiyopya asıllı Yahudilerin protestoları sırasında Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal ağlar ani bir şekilde kesintiye uğramış ve fotoğraf, video, ses kaydı ve dosya göndermekte ve görüntülemekte sorunlar yaşnmıştı.

Bunun asıl sebebi ırkçılık karşıtı gösterilerden doğru bilgilerin yayınlanmasını önlemek ve ardından işgal rejimi ile Siyonist yetkililerinin gerçek yüzünün ortaya çıkarılmasına engel oluşturmaktı.

Siyonist rejimin bir diğer önemli amacı da protestoların yayılmaması için başka bölgelerdeki Etiyopya asıllı Yahudilerin gösterilere katılmasını engellemekti.

Tüm bunlara rağmen İsrail güvenlik görevlileri ile Facebook'un Yahudi asıllı CEO'su Marc Zuckerberg’in temel amacının işgal rejiminin imajını koruma olduğu beliritliyor.

Kaynak: Nournews.ir