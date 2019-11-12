https://tr.mehrnews.com/news/1882389/ 12 Kasım 2019 - 13:55 News Code 1882389 Video Video 12 Kasım 2019 - 13:55 Filistin direniş güçlerinin füze yağmuru Demir Kubbe'yi deldi İşgal rejimi medyası, Gazze Şeridi’nden yapılan füze saldırılarında en az 10 işgalcinin yaralandığını söyledi. indir 10 MB News Code 1882389 Ekler Filistin (1) Siyonist İsrail İsrail Rejimi füze saldırısı İlgili haberler İsrail'de füze paniği Kudüs Tugayları'ndan İsrail'e füzeli operasyon Filistin İslami Cihad komutanlarından Ebu'l Ata'ya suikast
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