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12 Kasım 2019 - 13:55

Filistin direniş güçlerinin füze yağmuru Demir Kubbe'yi deldi

Filistin direniş güçlerinin füze yağmuru Demir Kubbe'yi deldi

İşgal rejimi medyası, Gazze Şeridi’nden yapılan füze saldırılarında en az 10 işgalcinin yaralandığını söyledi.

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News Code 1882389

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