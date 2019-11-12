Kudüs Tugayları'ndan İsrail'e füzeli operasyon

Elnashra'da yer alan habere göre, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları birliklerinin Tel Aviv ve Askalan ile Sderot bölgelerine füze attığı belirtildi.

Kudüs Tugayları birliklerinden yapılan açıklamada, “Siyonistlerin saldırıları ile terör eylemlerine şiddetle karşılık vereceğiz.” ifadesine yer verildi.

İsrail'de füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiği kaydedildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti.