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12 Kasım 2019 - 09:52

Kudüs Tugayları'ndan İsrail'e füzeli operasyon

Kudüs Tugayları'ndan İsrail'e füzeli operasyon

Gazze'deki Filistin İslami Cihad Örgütü'nün askeri kanadı Kudüs Tugayları, Tel Aviv'e füze attığını duyurdu.

Elnashra'da yer alan habere göre, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları birliklerinin Tel Aviv ve Askalan ile Sderot bölgelerine füze attığı belirtildi.

Kudüs Tugayları birliklerinden yapılan açıklamada, “Siyonistlerin saldırıları ile terör eylemlerine şiddetle karşılık vereceğiz.” ifadesine yer verildi.

İsrail'de füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiği kaydedildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

News Code 1882381

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