İsrail, Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olağanüstü hal ilan etti

İşgalci İsrail televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Naftali Bennett, Gazze sınırından Tel Aviv'e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Bennett, olağanüstü halin Gazze sınırından itibaren ülkenin orta kesimini kapsadığını söyledi.

Öte yandan, İsrail'in Kanal 12 televizyonu Gazze'den atılan ve ülkenin güneyindeki Siderot kentinde bir eve isabet eden roketin maddi hasara yol açtığını ancak ölü ve yaralı olmadığını aktardı.

İsrail ordusu, Gazze'den yaklaşık 190 roket atıldığını, bunlardan yüzde 90'ının "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA