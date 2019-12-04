https://tr.mehrnews.com/news/1882864/ 4 Aralık 2019 - 15:14 News Code 1882864 Video Video 4 Aralık 2019 - 15:14 New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks maçı özeti Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans’ı 118-97 yendi. indir 29 MB News Code 1882864 Ekler Amerika Basketbol Video maç (1) İlgili haberler Türkiye-Japonya maç sonucu: 86-67 İran basketbolunun devleri 2019 FIBA Dünya Kupası'nda İran Milli Kadın Basketbol Takımı Ürdün'ü yendi Basketbol Dünya Kupası Tahran'da
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