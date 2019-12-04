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4 Aralık 2019 - 15:14

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks maçı özeti

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks maçı özeti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans’ı 118-97 yendi.

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News Code 1882864

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