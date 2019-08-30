İran basketbolunun devleri 2019 FIBA Dünya Kupası'nda

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda heyecan yarın start alacak. İran Milli Basketbol Takımı, C Grubu'nda Porto Riko, Tunus ve İspanya ile karşılaşacak. İran takımı gruptaki ilk maçını yarın İran saat ile 13.00'te Japonya ile oynayacak

2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI GRUPLARI

Çin'in 8 farklı kentinde maçların oynanacağı turnuvada gruplar şöyle:

A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin

B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya

C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus

D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan

E Grubu: Türkiye, Çekya, ABD, Japonya

F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ

G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün

H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya