İran basketbolunun devleri 2019 FIBA Dünya Kupası'nda

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda heyecan yarın start alacak. İran Milli Basketbol Takımı, C Grubu'nda Porto Riko, Tunus ve İspanya ile karşılaşacak. İran takımı gruptaki ilk maçını yarın İran saat ile 13.00'te Japonya ile oynayacak
2019 BASKETBOL DÜNYA KUPASI GRUPLARI
Çin'in 8 farklı kentinde maçların oynanacağı turnuvada gruplar şöyle:
A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin
B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya
C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus
D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan
E Grubu: Türkiye, Çekya, ABD, Japonya
F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ
G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün
H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya
yorumunuz