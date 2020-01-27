NBA yıldızı Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi NBA'in yıldız oyuncularından Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti.

TMZ internet sitesinin bir iddia olarak verdiği kaza haberinin ardından ünlü oyuncunun helikopterinin düştüğü teyit edildi. Los Angeles Lakers'ın eski yıldız oyuncusuna ait helikopterin içinde dokuz kişi olduğu ve tümünün Bryant ile birlikte hayatını kaybettiği açıklandı.

Los Angeles County Sheriff Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bryant'ın Calabasas kentinde geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybettiği iddiası doğrulandı.

2016'da basketbol kariyerine son verdi

NBA dünyasının en büyük yıldızlarından biri kabul edilen 41 yaşındaki Bryant 18 defa All-Star forması giydi.

NBA'de 20 yıl Los Angeles Lakers formasını taşıyan basketbolcu takımı ile beş defa (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Lakers, takım tarihinde ilk defa Bryant için 8 ve 24 sırt numaralı formaları emekliye ayırmıştı.

Kaynak: Euronews