https://tr.mehrnews.com/news/1883075/ 14 Aralık 2019 - 14:51 News Code 1883075 Video Video 14 Aralık 2019 - 14:51 Cezayir’de protestocular tekrar sokaklara döküldü! Cezayir'de binlerce kişi dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ve sonuçlarını protesto etti. indir 1 MB News Code 1883075 Ekler Afrika Cezayir1 Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) Protesto 2 İlgili haberler Cumhurbaşkanı Ruhani Azerbaycan'dan Tahran'a döndü Cezayir'de 'Buteflika rejimi temsilcileri' protesto edildi Cezayir'de Anayasa Konseyi Başkanı istifa etti Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun oldu
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