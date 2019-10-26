Cumhurbaşkanı Ruhani Azerbaycan'dan Tahran'a döndü

Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan’ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’a döndü.

Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliev’in resmi daveti üzerine bu ülkeye yaptığı iki günlük ziyaret kapsamında toplantıya katılan diğer ülkelerin liderleri arasında konuşma yaparak, İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin tutumunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca Azerbaycan, Venezuela, Küba, Pakistan, Cezayir cumhurbaşkanlarının yanı sıra Malezya ve Bangladeş başbakanlarıyla da bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu.