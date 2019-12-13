Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun oldu

Cezayir'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdulmecid Tebbun'un kazandığı belirtildi. Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak yeni cumhurbaşkanı seçildi.Bağımsız Seçim Otoritesi, seçime katılım oranını yüzde 41 olarak açıklayarak, 24 milyon kayıtlı seçmenden 9 milyonunun oy kullandığını bildirdi.Öte yandan başkent Cezayir'in yanı sıra Kabylie, Tizi Vuzu ve Béjaia kentlerinde eylemciler oy verme noktalarına girerek sandıklara müdahale eti.Eylemci seçmenlerden bazıları pusula kağıtlarını yırttı, bazıları ise pusulaları yollara döktü.

Cezayir'i 20 yıldır yöneten eski Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 82 yaşındayken beşinci kez seçimlere katılma kararı üzerine geçtiğimiz Şubat ayında eylemler başlamıştı.Buteflika'nın Nisan ayında istifasını açıklamasına rağmen eylemler devam etmişti.Seçim tarihi 12 Aralık olarak açıklanan ülkede, adayların Buteflika döneminde üst düzey kademelerde görev alan isimler olması seçmeni yeniden öfkelendirmişti.

Kaynak: Bölge Gündem