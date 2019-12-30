Tahran’daki 30 Aralık 2009 merasimine büyük katılım

Bugün İran takvimiyle 9 Dey miladi 30 Aralık 2019, İran İslam İnkılabı tarihinde yeni bir sayfanın açıldığı önemli bir tarihi olayın yıldönümüdür. 30 Aralık 2009 destanının yıldönümü merasimi her sene olduğu gibi Tahran’ın yanı sıra ülkenin dört bir yanında geniş kapsamlı olarak yapılıyor.

Bu merasim İran saatiyle 14.00'de Tahran'daki İmam Hüseyin (as) Meydanı’nda “9 Dey günü; basiret, vilayete bağlılık ve fitneleri aşmanın tecellisi” sloganıyla başladı.

Soğuk havaya rağmen Tahranlıların yoğun katılımıyla gerçekleşen gösteride vatandaşlar "Vilayet-i Fakih karşıtlarına Ölüm" ve "Fitnecilere Ölüm" sloganları atarak fitnecilerin tutumlarını kınadılar.

“ABD'ye Ölüm”, “İsrail'e Ölüm" ve “Fitneciye Ölüm” yazılı pankart ve dövizleri taşıyan Tahranlı göstericiler yerli ve yabancı İslam Devrimi düşmanların kötü eylemlerinden nefret duyduklarını belirttiler.

İmam Hüseyin (as) meydanında toplanan vatandaşlar İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye bağlılığını da sergilediler.

Törende Washington yönetiminin dünya çapındaki cinayetlerine tepki olarak Amerikan bayrağı yakıldı.

Törene konuşmacı olarak katılan İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Devrim Muhafızları Ordusu temsilcisi Hüccetülislam Haci Sadıki, geçtiğimiz Kasım ayında ülkede yaşanan olaylara değinerek, "Bu yıl halkımız fitnecilere beş günden fazla süre tanımadı. İran halkı zorluk çekmesine rağmen düşmanın durumu kötüye kullanıldığını görünce sahneye gelip yeni bir ‘30 Aralık 2009 Destanı'na imza attı" dedi.

Tahran halkına hitap eden Hüccetülislam Haci Sadıki, "Vilayet-i Fakih'e bağlılıkla düşmanların sonraki fitnelerine dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Hüccetülislam Haci Sadıki, İslam Devrimi ile İslam düşmanlarına seslenerek, “Geçmişteki fitnelerden ders çıkarmalısınız. Bu yıl daha büyük bir fine çıkardınız, ancak hayal kırıklığına uğradığınızı da gördünüz.” açıklamasında bulundu.

30 Aralık 2009 merasiminin basın bildirisinde, “Bu kritik dönemde düşmanın geniş kapsamlı (ekonomik) savaşını yenmenin tek yolu İran halkının daha fazla duyarlı olması, ülkedeki siyasi gruplar ile yetkililerin yabancılara özen göstermemesi, iç yeteneklere güvenilmesi ve direniş ekonomisinin pratikte uygulanmasıdır” ifadesine yer verildi.

Bildiride, ABD'nin Irak'ın batısındaki Haşdi Şabi askeri üssüne yönelik düzenlediği saldırı ile Nijerya yönetiminin Nijeryalı büyük alim Şeyh İbrahim Zakzaki ile eşine karşı uyguladığı kötü davranışlar da şiddetle kınandı.