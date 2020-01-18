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18 Ocak 2020 - 13:47

Ayetullah Sistani taburcu edildi

Ayetullah Sistani taburcu edildi

Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Şii müslümanların önde gelen din alimlerinden Ayetullah Ali es-Sistani taburcu edildi.

"Alsumaria.tv"de yer alan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Şii müslümanların önde gelen din alimlerinden Ayetullah Ali es-Sistani taburcu edildi.

Ayetullah es-Sistani sol bacağında burkulma sebebiyle kalçasında meydana gelen kırıklık sonucu Necef kentindeki bir hastanede Iraklı doktorlardan oluşan bir tıbbi ekibin müşahedesi altında ameliyata alınmıştı.

Ayetullah Ali es-Sistani'yi ameliyat eden tıbbi ekip Perşembe günü, Ayetullah es-Sistani’nin yarım saat süren ameliyatı başarıyla tamamlandığını ve tam iyileşme aşamasına girdiğini ve yarın hareket etmeye başlayacağını açıklamıştı.

News Code 1883895

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