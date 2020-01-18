Ayetullah Sistani taburcu edildi

"Alsumaria.tv"de yer alan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Şii müslümanların önde gelen din alimlerinden Ayetullah Ali es-Sistani taburcu edildi.

Ayetullah es-Sistani sol bacağında burkulma sebebiyle kalçasında meydana gelen kırıklık sonucu Necef kentindeki bir hastanede Iraklı doktorlardan oluşan bir tıbbi ekibin müşahedesi altında ameliyata alınmıştı.

Ayetullah Ali es-Sistani'yi ameliyat eden tıbbi ekip Perşembe günü, Ayetullah es-Sistani’nin yarım saat süren ameliyatı başarıyla tamamlandığını ve tam iyileşme aşamasına girdiğini ve yarın hareket etmeye başlayacağını açıklamıştı.