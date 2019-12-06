Ayetullah Sistani: Başbakan dış müdahalelerden bağımsız seçilsin

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin "siyasi mesajı"nı okudu.
Mesajda Ayetullah Sistani, "Yeni hükümet başkanı ve kabine üyelerinin belirlenen anayasal süre içerisinde (15 gün) dış müdahalelerden uzak ve vatandaşların talepleri doğrultusunda seçilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayetullah Sistani, yeni hükümetin kurulması sürecinde tarafsız olacağını ve hiçbir rol oynamayacağını vurguladı.
Irak anayasanın 76. maddesine göre, cumhurbaşkanının meclisin en büyük partisinin belirleyeceği adaya 15 gün içinde hükümeti kurma teklifinde bulunması gerekiyor.
Kaynak: NTV
yorumunuz