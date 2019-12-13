Ayetullah Sistani: Hükümet yabancı silahlı gruplara faaliyet izni vermemeli

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Ahmed es-Safi, cuma hutbesi sonrası dini mercinin "yeni mesajı"nı okudu.

Bu mesajda, “Irak ordusu ve ülkenin diğer silahlı kuvvetlerinin mesleki ilkeler temelinde, vatanına sadık kalarak herhangi bir yabancı saldırganlığa karşı koyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ve anayasa çerçevesinde oluşturulan hükümeti korunması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.” ifadesine yer verildi.

Irak halkının terör örgütü IŞİD’le mücadelede tarihi bir zafere imza atıldının yer aldığı mesajda, “Bugün karşınızda başka bir savaş var. Bu kader savaşı, uzun süren yolsuzluk ve yöneticilikteki başarısızlık dönemine son verme savaşı. Barışçıl yollara başvurmak bu savaşta elde edilecek zaferin anahtarıdır.” denildi.

Ülkede protestocuların öldürülmesini ve kaçırılmasını kınayan Ayetullah Sistani’nin mesajında, “Silah taşıma ve kullanımı Irak hükümeti tarafından kontrol altına alınmalı ve ülkede herhangi bir yabancı silahlı gruba faaliyet gösterme izni verilmemeli.” kaydedildi.