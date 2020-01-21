https://tr.mehrnews.com/news/1884006/ 21 Ocak 2020 - 16:20 News Code 1884006 Video Video 21 Ocak 2020 - 16:20 Yangından sonra bu kez Avustralya'yı kasırga vurdu Avustralya, peşi sıra gelen yangın felaketlerinin ardından şimdi de kasırgayla boğuşuyor. indir 3 MB News Code 1884006 Ekler Video Avustralya yangın kasırga Toplum İlgili haberler Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu fırtınası Avustralya Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderdi Avustralya’da yangın faciası durdurulamıyor Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı
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