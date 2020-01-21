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21 Ocak 2020 - 16:20

Yangından sonra bu kez Avustralya'yı kasırga vurdu

Yangından sonra bu kez Avustralya'yı kasırga vurdu

Avustralya, peşi sıra gelen yangın felaketlerinin ardından şimdi de kasırgayla boğuşuyor.

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News Code 1884006

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