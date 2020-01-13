Avustralya Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderdi

ABC News’a göre Avustralya, ABD ve İngiltere öncülüğünde kurulacak koalisyona destek amacıyla Hürmüz Boğazı’na HMAS Toowoomba adlı savaş gemisi gönderdi.

Avustralya yönetimi, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’nda serbestçe hareket etmesini sağlamak için bölgeye birer savaş gemisi gönderildiğini öne sürdü.

200 Avustralyalı denizcinin bulunduğu HMAS Toowoomba savaş gemisi iki hafta sonra Ortadoğu bölgesine ulaşacak.

Avustralya Savunma Bakanlığı’nın iddiasına göre, söz konusu savaş gemisi misyon sırasında gerektiğinde Ortadoğu'nun herhangi bir noktasına gönderilecek

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD ve İngiltere öncülüğünde Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği sağlamak adına kurulacak koalisyon güçlerine hava ve denizden katkıda bulunacaklarını öne sürmüştü.