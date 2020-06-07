https://tr.mehrnews.com/news/1886965/ 7 Haz 2020 13:34 News Code 1886965 Video Video 7 Haz 2020 13:34 İran'ın Petrol Kuyusu bölgesinde yangın çıktı İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde bulunan Petrol Kuyusu bölgesindeki yamaç arazide yangın çıktı. indir 6 MB News Code 1886965 Ekler Video İran Fars Eyaleti yangın İlgili haberler İran'da korkunç yangın: 5 kişi yaşamını yitirdi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı Suriye’de gaz tesislerine havan saldırısı Yangından sonra bu kez Avustralya'yı kasırga vurdu İstanbul'da metrobüste yangın çıktı
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