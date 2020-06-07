  1. Video
7 Haz 2020 13:34

İran'ın Petrol Kuyusu bölgesinde yangın çıktı

İran'ın Petrol Kuyusu bölgesinde yangın çıktı

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde bulunan Petrol Kuyusu bölgesindeki yamaç arazide yangın çıktı.

indir 6 MB

        

News Code 1886965

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 11 =