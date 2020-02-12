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12 Şubat 2020 - 15:33

Yezd'in gözde turistik merkezi: Mehriz

Yezd'in gözde turistik merkezi: Mehriz

İran'ın Yezd eyaletinde yer alan Mehriz kenti muhteşem doğasıyla yerli turistlerin ilgisini çekmeyi başarmış.

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News Code 1884483

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