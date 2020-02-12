https://tr.mehrnews.com/news/1884483/ 12 Şubat 2020 - 15:33 News Code 1884483 Video Video 12 Şubat 2020 - 15:33 Yezd'in gözde turistik merkezi: Mehriz İran'ın Yezd eyaletinde yer alan Mehriz kenti muhteşem doğasıyla yerli turistlerin ilgisini çekmeyi başarmış. indir 21 MB News Code 1884483 Ekler Video Yezd Doğa1 Yezd kenti İran İlgili haberler İran'da yaşayan Zerdüştlerin geleneksel töreninden fotoğraflar İran'ın Yezd eyaletinde kar sonrası caddeleri su bastı! Cumhurbaşkanı Ruhani'ye uçakta doğum günü sürprizi! Yezd eyaletinde hurma hasadı başladı Türk turistler Muharrem merasimlerini hayret, şaşkınlık ve takdirle karşılıyor
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