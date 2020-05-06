İran'ın harikalar diyarını tanıyalım: tarihi eserleriyle bilinen Zencan

Rüya Fereyduni - Zencan İran'ın kuzeydoğusunda yer alan şaşırtıcı cazibelere sahip bir kenttir. Tahran-Tebriz ve dolayısıyla Türkiye'ye uzanan transit yol üzerinde bulunan Zencan 8 ilçeden oluşmakta ve başkent Tahran’a 298 km mesefede bulunmaktadır.

Türk kesimlerinin yaşadığı kentte halkın kullandığı ana dili de Azeri Türkçesi şivelerinden biridir.

İran'ın dört mevsimde en serin kentlerinden birisi olan Zencan, sıcak bir yaz gezisi için iyi bir seçenektir.

Bunun yanı sıra Zencan'da kışın sert ve uzun geçmesi nedeniyle kent kış mevsiminde özellikle kayakçılar için en iyi turizm merkezi haline gelmiştir.

Bu yazıda Zencan'nın gezilecek bazı yerlerini tanıtacağız:

Zencan Çarşısı

İran'ın en uzun çarşısı olarak bilinen Zencan geleneksel çarşısı, kentin tarihi dokusunun kalbindedir. Tarihi geleneksel çarşısının inşası Kaçarların kurucusu Ağa Muhammed Han tarafından başlanarak, Kaçarların diğer hükümdarı Fethali Şah döneminde tamamlanmıştır.

Sultaniye Kubbesi

Eyaletin batısında bulunan Sultaniye şehrinde yer almaktadır. Şehirdeki İlhanlı kalıntılarından biri olan türbe, Muhammed Hudâbende adı ile de bilinen İlhanlı hükümdarı Olcaytu'ya aittir.

İlhanlılar hanı Olcaytu'nun kendine türbe olarak tuğladan yaptırdığı büyük kubbeli Olcayto türbesi Zencan Eyaleti'ndeki önemli tarihi yapılardan biridir. 2005 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmiştir.

Tuz Adamları Müzesi

Tuz Adamlar, Zencan'ın Çehreabad kentindeki tuz madeninde keşfedilen 8 mumyayı ifade ediyor. Mumyaların ilki 1993 yılında bir madenci tarafından tesadüf eseri bulunmuştur.

Katele Hor Mağarası

Zanjan şehrinin 120 km güneyinde bulunan Germab kentinde yer alıyor. Katale Hor Mağarası Zencan'ın sıradağları arasında bulunduğu için 'Güneşin Dağı' anlamına geliyor.

İran’ın bazı batı bölgelerinde alçak dağlara 'Katle' denir. Mağaranın da bu dağlarda bulunduğu ve güneşin bu dağların arkasından doğduğu için 'Güneş Dağı' olarak tanımlanmaktadır.

Dünyanın en büyük su ve kara mağarası olarak bilinen ve tavandan asılı renkli buz kandillerle süslenerek, birçok ana geçit ve yan tünel ile üç kattan oluşmaktadır.

Şu anda, mağara kültürel, spor ve eğlence olarak üç bölüme ayrılmıştır.

Spor bölümü 4 km uzunluğundadır ve sadece sporcular ve kaya tırmanışçıları tarafından kullanılır.

Eğlence bölümü halkın ziyaret etmesi için kullanır ve kültürel bölüm ise mağaranın güney kesiminde ve çeşitli törenlerin yapılması için kullanılan bölümdür.

Kızıl Üzen Nehri

Kızıl Üzen Nehri, Zanjan'ın doğal cazibe merkezlerinden ve turistik yerlerinden biridir. Kırmızı rengi nedeniyle Kızıl Üzen olarak bilinir.

Bu nehir Kürdistan'daki Çehel Çeşme dağlarından kaynaklanarak, Hudabende ilçesindeki Kışlakati-Afşar bölgesinden Zanjan'a girer.

Rahtşuy Hane Müzesi

Eski zamanlarda çamaşır makinesi bulunmadığı için Zencan’da çoğu insanlar kıyafetlerini ve bulaşıklarını yıkamak için nehrin kenarına giderdi. Ancak daha sonra halkın çamaşır ve eşyalarını ücretsiz olarak yıkaması için şu anda Rahtşuy Hane Müzesi olarak bilinen bir yer inşa edildi. Bu müze çamaşırların yıkama ve kurulaması için kullanılan birkaç havuzdan oluşmaktadır.

Taşkesen Tapınağı

Taşkesen veya diğer adıyla Ejderha Tapınağı, Sultaniye'nin güneydoğusunda yer alan üç mağaradan oluşmaktadır. İlhani dönemine ait olan tapınak dört Çinli zanaatkar tarafından yaptırılmıştır. İran ve Çin'in muteşem mimarisinin birleşmesiyle yapılan tapınakta benzersiz ejderha tasarımları bulunduğu için bu tapınağa Ejderha Tapınağı adı verilmiştir.

El Dağı Eğlence Merkezi (Gavazang)

Bam-i Zencan olarak bilinen El Dağı, Zencan'ın en kuzey noktasında bulunan Gavazang Dağı'nın eteklerinde yer alıyor ve şehrin eğlence ve turizm merkezlerinden biridir.

Gavazang eski çağlarda Zencanlıların en önemli doğa ve dağcılık alanlarından biriydi. Bu bölge, güzel doğası ve temiz havasıyla birçok yerli ve yabancı turistin gözde mekanlarından biri sayılır.

Keydar Nabi Türbesi

Zencan'ın Hudabende kentinde bulunan Hz. İsmail'in (a.s) oğlu ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) atalarından Keydar peyamberin türbesidir. Hudabende dağının eteklerinde yer almaktadır. Hudabende kenti bu mezarlığın kentte bulunduğu için Keydar ismiyle de tanınmaktadır.