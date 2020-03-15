https://tr.mehrnews.com/news/1885231/ 15 Mar 2020 15:48 News Code 1885231 Video Video 15 Mar 2020 15:48 Koronavirüs Şiraz sokaklarını boşalttı İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını İran'ın Şiraz sokaklarını boşalttı. indir 21 MB News Code 1885231 Ekler Koronavirüs koronavirüs salgını İran Şiraz (1) İlgili haberler Cumhurbaşkanı Ruhani karantinaya "hayır" dedi Irak'tan dönen Türk işçiler gözleme alındı Azerbaycan ve Gürcistan sınırlarını kapattı İran'ın ABD'nin korona yardımına ihtiyacı yok
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