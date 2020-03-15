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15 Mar 2020 15:48

Koronavirüs Şiraz sokaklarını boşalttı

Koronavirüs Şiraz sokaklarını boşalttı

İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını İran'ın Şiraz sokaklarını boşalttı.

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News Code 1885231

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