Cumhurbaşkanı Ruhani karantinaya "hayır" dedi

Bugün Tahran'da yapılan bir toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulundu.

Bazı şehirlerde marketler ve iş yerlerinin çalışma saatleri için kısıtlama uygulanacağı yönündeki söylentilere değinen Ruhani, "İran'da karantina denilen birşey yok, ne Nevruz Bayramı sırasında ne de bayram sonrası. Tüm esnaf çalışmak için serbest. Devlet kurumları da kamuya hizmetlerini devam ettirecek" dedi.

Ruhani, herhangi bir kısıtlama konusunda Ulusal Korona ile Mücadele Kurumu'nun karar vereceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, bu hafta içinde dar gelirli ailelere hükümet tarafından nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki toplam koronavirüsü vaka sayısının 12 bin 729'a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 611'e yükseldiğini bildirmişti.