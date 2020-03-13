İran'ın ABD'nin korona yardımına ihtiyacı yok

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Beyrut saatiyle 20.30'da yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Hasan Nasrullah, koronavirüs salgınına ilişkin, "Dünya çapında büyük bir sorun haline gelen koronavirüs meselesi sadece Batı Asya bölgesine özgü bir şey değil" dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah sözlerine şöyle devam etti:

"Kendimizin korona ile savaş alanı ortasında olduğumuzu bilmeliyiz çünkü bu sadece bir şehir veya köyün mücadelesi değil, küresel bir savaştır. Dünya ülkeleri ve halkları bununla uğraşıyor. Bu durumda öncelikler hükümetlerin ve ulusların sorumluluğundadır.Bu savaşta düşmanlar var ve bazıları da hedef alınmış durumda. Daha düşman hedefine maruz kalmayanlar onlara karşı çıkmalı."

Korona hakkında belirsiz olan meselenin çoğu yönlerinin hala meçhul olduğunu söyleyen Nasrullah, koronavirüs salgınının analiz edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu düşman ve virüsün önünde diz çökülmemesi uyarısında bulunan Hasan Nasrullah, “Bu savaştaki seçeneğimiz, küresel bir hastalık haline gelen düşmana karşı koymaktır ve (bu yolda) kimse ümitsizliğe kapılmamalı ve direnmeli" diye konuştu.

Hizbullah lideri, "İngiltere ve ABD, yeni tip koronavirüs vaka sayısının gerçek bilgilerini saklıyor; koronavirüs salgını ile mücadelede İran'ın ABD yardımına ihtiyacı yoktur, ancak yaptırımların kaldırılmasını istiyor" değerlendirmesinde bulundu.