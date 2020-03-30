Fatih Terim taburcu edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamaya göre Fatih Terim taburcu oldu. Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir.

Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur”

Kaynak: NTV Spor